Karmsund Havn tildelt støtte

Karmsund Havn IKS har i dag mottatt brev om tildeling av støtte til et omfattende teknologi- og miljøprosjekt. Kystverket har bevilget 7 millioner kroner for å bidra til realiseringen av et system for automatisert hovedgate ved Haugesund Cargo Terminals (HCT), Husøy.