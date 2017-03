Kan stå ferdig før 2030

Nye Veier AS, som har ansvar for å bygge E39 fra Lyngdal til Ålgård, skisserer at de kan gjennomføre porteføljen sin innen 2030. – Det er altså nesten åtte år raskere enn tidligere antatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp).