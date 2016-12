Kan redde arbeidsplasser

Det er mulighet for at mange av arbeidsplassene ved Skude Industri A/S, som er slått konkurs, kan reddes skriver Haugesunds Avis. Det er bostyrer Lodve Kvamme som mener dette. 50 fast ansatte og 60–70 innleide mistet jobben da industribedriften gikk konkurs. Bostyreren håper oppsigelser kan bli trukket tilbake men det betinger at nye aktører overtar hele eller deler av virksomheten til Skude Industri.