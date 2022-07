Kan ha sovnet bak rattet

Føreren og to passasjerer blir kjørt i ambulanse til Haugesund sykehus for nærmere undersøkelser etter en utforkjøring ved Litlehamartunnelen på Rv. 13 i Suldal lørdag ettermiddag. Ulykken skjedde i en 80-sone, og utløste airbag. Selv om de tre framstår som uskadd er det behov for nærmere helseundersøkelse fordi dette er en høyhastighetsulykke, opplyser politiet. Mye tyder på at føreren har sovnet bak rattet, ifølge politiet. Førerkortet er beslaglagt, og det blir opprettet sak. Trafikken blir dirigert frem til ulykkesbilen er fjernet.