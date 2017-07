Kan gå mot slutten for ikonisk platesjappe

– Det blir rart og vemodig. Nå kjenner jeg at jeg begynner å gråte, sier eier Liv Reidun Gramstad til NRK.

Og det må være lov å tørke en tåre etter over 40 år. Juli blir butikkens siste måned, skrev Gramstad på Facebook i går, ifølge Stavanger Aftenblad.

Den unike musikkbutikken har vært en institusjon i regionen og har betydd masse for mange.

– Jeg har vært her i over 40 år og det har vært en utrolig kjekk og givende jobb, men nå kjenner jeg at det er på tide å trappe litt ned, sier Gramstad.

Alt fra Elvis og Beatles til Nina Simone og Thomas Dybdahl preger hyllene i butikken, som liker å gjøre ting på sitt eget vis.

Nå kan det altså gå mot slutten.

– Jeg håper vi har vært til glede og nytte for mange gjennom årene, sier eieren med klump i halsen.

Ivar Skei Musikkhandel har vært som en institusjon i mange år. Nå kan eventyret nærme seg en ende. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

– Verdens beste

Forfatter og musikkartist Tore Renberg har besøkt mange platebutikker, i mange land. Ingen topper Skei, mener han.

– Verdens beste platebutikk finnes i Sandnes, sier Renberg.

Han befinner seg i koret av de kulturinteresserte som finner det trist at Gramstad nå gir seg.

– Vi trenger sånne butikker overalt. Alt er blitt kjedestyrt. Alt er blitt så likt. Uansett om det er plater eller slips, så trenger vi sånne som driver ting på sin helt egen måte, sier han.

Renberg bruker ord som «kunnskapsrike» og «vennlige» om betjeningen på Skei.

– Om hun ikke har det du er ute etter, setter hun himmel og jord i bevegelse for å få det til, sier han.

Her finner du alt fra Elvis til Nina Simone. Nå kan det gå mot slutten. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Usikker fremtid

Eieren sier hun kommer til å savne kontakten med kundene og alle med interesse for musikk. Likevel er det ting hun gleder seg til å slippe.

– Det må være alt som har med papirarbeid å gjøre. Alt du må gjøre etter stengetid.

Hva som skjer videre med butikken, er imidlertid ikke hugget i stein. Gramstad håper at noen vil ta stafettpinnen videre.

– Men det vet vi ikke noe om enda. Nå skal vi bruke litt tid og tenke oss om, så får vi ta det som det kommer, sier hun.