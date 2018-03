Jubel på Haugaland videregående

Haugaland videregående skole får ei 2 årig IKT linje. Det er klart etter at Regjeringen i dag la frem en ny strategi for yrkesfagutdanningen. På Haugaland videregående har de lenge kjempet for å få ei 2-årig IKT-linje. Dette på grunn av stor etterspørsel for digital kompetanse fra næringslivet. Fra venstre: Alexander Stokkebø (H), Arne Håland, Hege Solhaug, Rune Karlsen og Tim Golding.