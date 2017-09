Johan Sverdrup-prosjektet ytterligere 5 milliarder billigere for Statoil

Det betyr at Statoil og partnernes investeringskostnader i første fase av utbyggingen av feltet er redusert til 92 milliarder kroner, skriver selskapet i en pressemelding mandag.

Utbyggingen var halvveis i sommer, og er i begynnelsen av september 60 prosent fullført ifølge Statoil. Den ligger både foran planen, og under budsjett.

– Vi har fått flere besparelser på grunn av høy bore- og brønneffektivitet. Dette gjør at vi kan redusere våre anslag ytterligere for første fase, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Siden planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har planlagte investeringer for første faste blitt redusert med mer enn 30 milliarder kroner.

Feltet er et av de fem største på norsk sokkel, og antas å ha ressurser på mellom 2 og 3 milliarder fat oljeekvivalenter. Fra sent 2019 skal første fase etter planen starte opp, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag.