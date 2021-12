Jakob Ingebrigtsen vil begynne med motorsport

– Jeg har veldig lyst til å begynne med racing på bane, forteller Jakob Ingebrigtsen.

Lørdag startet den femte sesongen av den populære TV-serien Team Ingebrigtsen på NRK.

I årets sesong følger vil blant Jakob Ingebrigtsen på vei mot OL-gullet i Tokyo.

Det som imidlertid ikke kommer frem i serien, er Jakobs store interesse for biler og motorsport.

– Siden Gjert bygget om og laget en gokart av den gamle gressklipperen vår da jeg var 2–3 år, har jeg vært interessert i alt som lager lyd og har motor, sier han.

Videre gikk interessen over på de små lekebilene Hot Wheels, før han etter hvert fikk moped-lappen og til slutt bil-lappen.

– Foruten samboer, hund, trening og konkurranser er det utrolig godt å ha en annen interesse, sier han.

Angrer på at han ikke ble mekaniker

Jakob Ingebrigtsen er bare 21 år. Han er olympisk mester, europamester, innehar den olympiske rekorden på 1500 meter og har flere europarekorder.

Om han klarer VM-gull i 2022 og en verdensrekord frem mot OL i Paris om tre år, er alt i boks.

Da er det ikke umulig at Jakob legger om karrieren, skal vi tro han selv.

– Som toppidrettsutøver merker du ganske kjapt at livet er langt og toppidretten er ferskvare. På videregående angret jeg litt på at jeg ikke gikk mekanikerlinja, sier han.

Drømmen om å kjøre bil på bane kan bli en realitet fortere enn folk aner.

For OL-vinneren Jakob Ingebrigtsen kan en karriere på racingbanen bli en realitet om noen år. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Han eier et par Mercedeser. På en av dem har han bygget om girkassen, og den andre har han gjort om til en banebil. Utfordringen nå er å komme seg på en bane og få kjørt den.

Men han har allerede kjørt litt og testet både banen på Rudskogen, og på den nye racingbanen i Sokndal i Rogaland.

– Det er kjekt å kjøre bil, men like kjekt å jobbe litt med selve bilen også. Også her må man trene for å bli god. Det er absolutt en mulighet at jeg satser på dette når jeg legger skoene på hyllen, sier han.

Gjert: – Jakob bør holde seg til helsike borte

I en av de tidligere episodene av serien, kunne vi se at far og trener Gjert ikke akkurat var direkte fornøyd med at storebror Henrik kjøpte seg motorsykkel.

Han er heller ikke direkte fornøyd med Jakobs ønske om å drive med motorsport.

– Det synes jeg ingenting om. Alt som minner om risikoidrett syns jeg folk som har ansvar for andre enn seg selv kan holde seg til helsike borte fra, sier Gjert, som poengterer at det er hans personlige syn.

Jakob er svært interessert i biler, og spesielt Mercedes-er. De tre løpebrødrene Ingebrigtsen samarbeider med bilprodusenten. Foto: Privat

Ifølge Jakob er interessen for biler og motorsykler noe brødrene deler med far Gjert.

– Han har vært interessert i biler og motorsykler hele livet selv. Men har naturlig nok hatt andre prioriteringer de siste 15–20 årene. Han syns det er kult, og hvert år den 1. mai har vi gått sammen på bilshow, sier Jakob.

Gjert innrømmer at også han har brukt mye tid på bil, men ikke på samme måte som Jakob.

– Min interesse går på mekanikk og funksjonalitet på motorsykler og biler. Jeg har aldri brukt det til hasardiøse greier. Men nå har jo biler blitt mer elektronikk enn motorer, sier han.

Enda en av Jakobs Mercedes-er. Foto: Privat

Samboeren er heller ikke begeistret

Ifølge Jakob er heller ikke samboer Elisabeth Asserson spesielt begeistret for motorsport-interessen. Men han innrømmer at hun nok har innsett at hun ikke kan forhindre han fra å drive med det.

– Jeg må nok vente til jeg legger vekk skoene før jeg satser på det. Det er for risikabelt å holde på med nå. Men det er en kjekk interesse å følge, sier han.

– For motivasjonen for å løpe er fremdeles på topp?

– Den er på topp. Før jeg legger skoene på hylla skal jeg ta et par rekorder og noen gull til, avslutter han.

Siden 2016 har Linn Amundsen og hennes team i Zacapa Film fulgt familien i Sandnes.

Nå blir det fire nye episoder som følger familien i et år frem mot OL. I tillegg blir vi enda bedre kjent med de tre løpebrødrene, når vi går tilbake i tid og får se hvor eventyret startet.

SE FØRSTE EPISODE HER:

Det har ifølge Jakob vært veldig kjekt.

– Det er stor interesse for det vi driver med, og det er kjekt å la folk få innblikk i det. Det er stor stas at så mange følger med. Særlig barn og unge, sier han.