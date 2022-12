Jærbanen stengt

Jærbanen er stengt mellom Bryne og Nærbø etter at et tog har havarert på linja, skriver Jærbladet. Det er enkeltspor der toget står, og andre tog kan ikke passere. Det betyr at det blir forsinkelser og innstillinger.

Pressevakten hos Go Ahead Nordic forteller til NRK at de jobber med å sette opp buss for tog mellom Nærbø og Bryne, og fra Egersund og nordover.

Det er foreløpig ukjent hvor lang tid det vil ta å fikse feilen.