Ingen varetektsfengsling

Det blir ikke aktuelt å varetektsfengsle en kvinne i 40-årene som er siktet for knivstikking av en mann i 40-årene i Sandnes natt til tirsdag. Det opplyser politiadvokat Kenneth Møller i Sør Vest politidistrikt. Årsaken er at politiet vurderer det slik at vilkårene for å varetektsfengsle kvinnen ikke er oppfylt.