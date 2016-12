IKM-direktør innsidetiltalt

Økokrim har tiltalt den tidligere toppsjefen i Ståle Kyllingstads investeringsselskap IKM Invest for innsidehandel melder Dagens Næringsliv. Det er utstedt et inndragningsforelegg på 830.000 kroner mot selskapet mannen eide aksjene gjennom. Mannen er tiltalt i forbindelse med handel Noreco-aksjer i september 2014. Mannen la først ut aksjene han eide privat for salg, før han gjorde det samme med de aksjene IKM Invest eide. Han skal også ha informert andre i forkant, som skal ha brukt informasjonen til å selge sine aksjer i oljeselskapet.