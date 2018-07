Ikke fare for spredning

Det brenner fortsatt ved Ramnstoknuten i Gjesdal, men kun i et begrenset område. – På grunn av mørket som faller på trekker mannskapene som er der seg ut, og det blir ny innsats i morgen tidlig, sier vaktleder i Rogaland brann og redning, John Helle. Brannvesenet vurderer at det ikke er noen risiko for spredning.