If har fått 440 skademeldinger

If har nå fått 440 meldinger om bilskader etter brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn. Ifølge informasjonssjef Sigmund Clementz er det foreløpig for tidlig å si hva selskapets totale tap blir etter brannen. If er også selskapet hvor Avinor har forsikret selve parkeringshuset som brant.