Svindlet til seg snaue 4 millioner kroner

NAV har anmeldt 8 personer for Arbeidsmiljøkriminalitet, eller A-krim, i 2016 for tilsammen 3,7 millioner kroner. Svindelen starter ofte med svindel av sykepenger og derfor er det viktig å luke bort misbrukerne for å verne om sykelønnsordningen.