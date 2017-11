Høgsfjorden fortsatt stengt

Ferjen over Høgsfjorden mellom Lauvvik og Oanes forsøke å ta seg over fjorden ved nitiden onsdag, men måtte gi opp å legge til ved ferjekaien på Lauvvik på grunn av kraftig vind. Ferjesambandet over Høgsfjorden har vært stengt hele morgenen onsdag, og det er uvisst når ferjen kommer i gang igjen.