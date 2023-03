Vi må vente helt til starten av 2025 for nye episoder, og handlingen er foreløpig strengt hemmeligstemplet.

Likevel kan Flesvig lette litt på sløret om hvem han portretterer.

– Jeg spiller en ingeniør og som elsker å lage ting, og å få ting til å funke. Han har mye følelser i seg, og det er kanskje det som ligger nærmest meg selv i karaktertrekk. Det som er lengst unna meg er nok at han er ingeniør.

I sin nye rolle får Herman Flesvig spille mot Anne Regine Ellingsæter som har vært en av hovedrollene i alle tre sesongene av Lykkeland. Foto: Marte Skodje / NRK

Første store seriøse rolle

Hvis en ser bort ifra hans opptreden som vikingen Sturla i HBO-serien Beforeigners, er dette første gang Flesvig har en stor rolle i en dramaproduksjon.

– Det er en alvorlig rolle. Han har jo en form for sjarm, men det er ikke humor. Det er det ikke.

Regissør Petter Næss bedyrer at Flesvig ikke fikk rollen for å tilføre komikk. Snarere tvert om.

– Han kom til meg og sa han hadde lyst til å spille en seriøs rolle. Da tenkte jeg at når noe sånt kommer fra en komiker, da skal man ta det på alvor!

Petter Næss har regien til Lykkeland. Foto: Marte Skodje / NRK

Han er full av lovord om Flesvig som en allsidig skuespiller.

– Veldig mange av karakterene Herman skaper selv, har han kjærlighet og empati for. Vi tok han inn på prøvefilming og det stemte med det vi hadde sett for oss at denne rollen i Lykkeland skulle være.

Skuespiller Ole Christoffer Ertvaag har vært med siden starten i rollen som Rein Hellevik, også han har full tiltro til at Flesvig mestrer dramaformatet.

– Jeg tror det blir skikkelig fint. Han har jo fått den rollen på bakgrunn av at han gjorde det sinnssykt bra på prøvefilmingen, ikke fordi han gjorde Førstegangstjenesten.

Tilbake til 1987

Handlingen til tredje sesongen er lagt til tidsrommet 1987–1990. Fra før har NRK meldt at Lykkeland har søkt etter 70 statister med hockeysveis.

Ertvaag møter opp til innspillingen på breialt vis, iført løse dongeribukser, cowboy boots, fargerik oppkneppet skjorte, ørering og den karakteristiske hockeysveisen.

Ole Christoffer Ertvaag i full 80-talls mundur. Foto: Marte Skodje / NRK

– Det er mitt ekte hår. Sånn skal jeg gå de neste 6–7 månedene, og det tror jeg alle synes er gøy bortsett fra konen min.

Hvis du har forhåpninger om å se Herman Flesvig med hockeysveis, så ser det tynt ut foreløpig.

– Jeg hadde håpet litt på hockeysveis, men min karakter ser mer naturlig ut. Jeg har jo grodd ut både skjegg og hår da, og stilen her er jo upåklagelig på samtlige, så det er helt rått.

Regissøren kan følge med på innspillingen gjennom monitoren. Foto: Marte Skodje / NRK

Oljerushet fortsetter

Forrige sesong av Lykkeland ble avsluttet med den katastrofale Kielland-ulykken i 1980, og nå tas tråden opp syv år senere.

Denne sesongen handler om overgangen fra manuelt arbeid til automatisering av oljeindustrien.

Dette er tredje gang Anne Regine Ellingsæter spiller Anna Hellvig, en av hovedrollene i Lykkeland-serien.

– Det er veldig deilig å være i gang igjen. Jeg har gledet meg ganske lenge og sett frem til å få møte nye karakterer og skuespillere, og i tillegg til å sette meg mer inn i min egen karakter som har vokst og gått videre, sier Ellingsæter.

Anna Regine Ellingsæter. Foto: Marte Skodje / NRK

Regissør Petter Næss mener de nye avsnittene vil skildre en spennende periode av det norske oljeeventyret.

En periode som preges av at arbeidsoppgaver blir mer automatisert, og at gutta på gulvet får vanskeligere vilkår. Samtidig er det nå enkelte begynner å tjene virkelig store penger i bransjen, mens resten av landet opplever nedgangstider.

Nyoppstartede teknologiselskaper knivet om å få levere ny teknologi.

Dette skal Flesvig være med på å personifisere, ifølge Næss.

– Slutten av 80-tallet i oljebransjen hadde rom for folk som ville finne på ting, men fallhøyden var ganske stor.