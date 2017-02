Her kan du fylle containere med plastsøppel

Ryddeaksjonen på strendene i fylket er i full gang. Dugnadsånden er sterk, og det finnes til og med dem som bruker vinterferien til å plukke søppel.

– Vi har holdt på i flere dager, og har ryddet mellom 30 og 40 sekker med søppel, sier Marit Våge.

Hun er en av flere som har gått løs på plasten som ligger på stranden på Fosen i Karmøy kommune.

– Det er for ille at det skal være slik, sier Våge, som likevel ikke mister motet av all plasten hun har funnet.

– Det nytter ikke å bli sint. Vi må bare prøve å få det vekk, sier hun.

Foreløpig er det ikke satt ut containere til strandrydding på Haugalandet, men de kommer. I neste uke blir det avgjort hvor. Langs jærkysten står det allerede flere containere, og de blir stående til 6. mars, melder Jæren friluftsråd.

På kartet kan du se en oversikt over containerne:

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Kartet viser hvor det er satt ut containere som kan fylles med strandsøppel (kilde: Jæren friluftsråd). Kartet vil bli oppdatert etter hvert. Det er blant annet akkurat startet en stor ryddeaksjon på Haugalandet.

Imponert over innsatsen

Langs Jæren har mange ønsket å bidra til ryddeaksjonen. Jæren friluftsråd melder at containeren på Kvassheim er full, og tømming er bestilt.

Øivind Anda i Jæren friluftsråd synes folk har gjort en stor innsats så langt.

– Jeg er imponert over den innsatsen mange gjør. Etter stormen tidligere i år, så det fælt ut. Mye rart kom inn på strendene, som store plastkanner, bildekk og til og med rester av kjøleskap, sier han.

Han er klar på hva som er årsaken til engasjementet.

– Jeg føler det er blitt mer fokus på temaet, og den frivillige innsatsen er blitt bedre, sier han.

Starter aksjon på Haugalandet

Ryddeaksjonen sprer seg fra Jæren og nordover i fylket, og i dag går startskuddet for «Strandryddeaksjonen Haugalandet». Det er kommunene Tysvær, Haugesund og Karmøy, Friluftsrådet Vest, Karmsund Havn og Ragn Sells som står bak.

I første omgang ønsker de at folk skal melde inn hvor det er behov for å rydde. 7. mars vil det bli laget en plan for hvilke områder som skal ryddes når, og det blir satt ut containere.

Rydder plast over hele fylket Du trenger javascript for å se video.

Ordfører Jarle Nilsen i Karmøy sier det er kjempeviktig å komme i gang med en ryddeaksjon.

– Vi går mot vår og skal i større grad bruke strendene og uteområdene våre. Når vi ser hvor mye som kommer inn via sjøveien og hvor mye folk hiver fra seg, synes jeg det er et samfunnsansvar å rydde opp, sier han.

Nilsen håper strandryddeaksjonen skal inspirere folk i alle kommunene til å bidra.

– Vi håper folk melder inn de områdene som er forsøplet, og at de i tillegg blir med på selve ryddingen, sier han.