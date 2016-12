Her går langt færre til legen på høsten

– Vi ser helt tydelig en nedgang i antall pasienter i oktober hvert år. Dette varer utover i november mens hummerfisket pågår, sier legesekretær Kjersti Espevik ved Kvitsøy legekontor.

1. oktober er nærmest en høytid på Kvitsøy når hummerfisket starter. Øya ytterst i Boknafjorden blir regnet som et paradis for hummerfiskere, og de fastboende er blant de mest ivrige. Espevik er overbevist om at det er forklaringen på at legebesøkene går ned.

– Hummerfiske har helt klart en positiv helseeffekt. Folk blir friskere av å være ute på sjøen, sier hun.

Se programmet Glimt fra Norge: Hummerøya på NRK1 klokken 20:45 i kveld.

– Hummerfiske virker på alt

73 år gamle Einar Pedersen kjenner seg igjen. Han har drevet med hummerfiske siden han var guttunge.

– Det er helt magisk. Du får en glede inni kroppen av å drive med dette, sier han.

Espevik tror også at denne gleden slår ut medisinsk sett for mange av dem som driver med det.

– Hummerfiske er en kombinasjon av smertestillende, betennelsesdempende og antidepressiva. Det virker på alt, sier hun.

Kjersti Espevik er legesekretær ved Kvitsøy legekontor.

30 prosent nedgang

Totalt hadde legekontoret på Kvitsøy en nedgang i omsetningen på 30 prosent i oktober i fjor. Ifølge Espevik skjer dette år etter år.

– Det hender ofte at jeg utsetter gjøremål som arkivering til oktober, for da vet jeg at jeg får tid til det, sier hun.

Einar Pedersen har holdt på med hummerfiske siden han var guttunge. I dag er han 73 år og holder fremdeles på. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Samtidig kommer trøkket igjen når sesongen er over.

– Jeg tror nok at mange utsetter å gå til legen mens hummerfisket pågår. Derfor pleier det å ta seg opp igjen på nyåret, sier Espevik.