Henlegger saken mot Arne Viste

Politiet henlegger saken mot Arne Viste og IMI-kirken om ansettelse av ureturnerbare asylsøkere. Det melder IMI-kirken. Arne Viste og hans bemanningsbyrå har hatt papirløse ansatt hos seg i to år, og politiet har tidligere krevd at forholdene opphører. Henleggelsen skjer på bakgrunn av bevisets stilling. Dermed er det fritt frem for Viste å ansette papirløse flyktninger.