I 3C på Vaulen skole i Stavanger sitter elevene dypt konsentrert om en ny episode i NRK Super-serien Flaskepost fra havet.

Video i matpausene er vanlig mange norske klasserom.

Det skjer selv om helsefolk er skeptiske.

Matpausen varer i en halv time på denne skolen.

Ofte bruker klassene på Vaulen rundt ti minutter av tiden på å se video.

I denne kommunen vil politikerne fjerne nettbrett i førsteklasse, men det er ikke rektorene enige i.

Helsesykepleier: – En uting

– For de yngste er det ofte for å repetere faglig innhold. NRK skole har mange kjekke programmer som går på matte og norsk. Så gir det en følelse av fellesskap å se på noe sammen, sier lærer Ine Saga.

Ine Saga er kontaktlærer på Vaulen skole. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Men skolehelsetjenesten på Vaulen vil ikke ha TV til maten.

– Det er en uting. Vi ser på det som lite helsefremmende. Det tar bort muligheten for å skape rom for sosial trening. Det å se på film når du spiser er ikke pause. Det er distraksjon, sier helsesykepleier Tonje Fredriksen.

Tonje Fredriksen er helsesykepleier ved Vaulen skole. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Og skjermskepsisen gjelder helsesykepleiere over hele landet.

Ann Karin Swang er leder i Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Kristin Henriksen / NSF

– De glemmer å spise

– Vi er bekymra for at skjermen skal inn på alle arenaer hele tida. Det er ikke bra for noen form for utvikling, sier Ann Karin Swang.

Hun er leder i Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.

Dette har vært et tema i skolehelsetjenesten i mange år.

– Vi mener at lærere må vurdere hva som er riktig for sin klasse. Men noen barn klarer ikke å både spise og se film. De blir så opphengt i det de ser at de ikke kjenner metthet eller sult. De glemmer å spise. Måltidet er dessuten viktig for å få gode samtaler, sier Swang.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har vært skeptisk til skjermbruk. Blant annet har hun innført anbefaling om mobilfri skole.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Her fra da hun var ordfører i Stavanger sommeren 2023. Foto: Tom Edvindsen / NRK

I en e-post til NRK sier statsråden dette om video i matpauser:

Elevene bør først og fremst ha god tid til å spise maten sin. Jeg synes det er viktig at selve måltidet får oppmerksomheten, og at elevene får tid til å snakke med hverandre i pausen. Barn har allerede veldig mye skjermtid som det er i løpet av dagen. Derfor mener jeg skjerm helst bare skal brukes når det er nødvendig for å gi best mulig læring. Kari Nessa Nordtun (Ap) Kunnskapsminister

– Kommer hjem med full matboks

Elevene på Vaulen følger nøye med på skjermen mens de spiser.

– Det er greit, Men det er gøy å lese også, sier Sindre Erland Heggebø.

Sindre Erland Heggebø spiser og ser på TV i matpausen Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

De som jobber med helse på skolen, vil at klassene snakker sammen i stedet for å se film.

– Når du ser på TV, får du veldig mye visuelt stimuli. Du aktiverer ikke fantasi på samme måte som du definitivt gjør hvis du blir lest for, sier helsesykepleier Tonje Fredriksen.

Hun sendte ut et skjema til sine kolleger i skolehelsetjenesten i kommunen.

Åtte svarte. Bare en forsvarte praksisen.

Her er noen av svarene hun fikk:

«Vi helsesykepleiere veileder foreldre på å ikke la dem se på skjerm når de spiser, og da er det dumt hvis det er greit på skolen.»

«Jeg syns det er trist at barna mister måltidet som en sosial arena. Jeg blir trist av å tenke at en barnegruppe ikke fungerer uten skjermunderholdning.»

«I samtale med lærere om dette temaet så opplever jeg at de gir uttrykk for at det er vanskelig å håndtere klassen, dvs. holde ro og kontroll uten at det brukes skjerm. De er ofte bare en voksen under spising, så jeg kan jo forstå lærerens valg.»

Klassen bruker om lag ti minutter av den halvtimes lange matpausen til å se på film. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Lærer av film

Noen steder i landet har det vært diskutert å redusere bruken av skjerm også i undervisningen.

Men lærerne på Vaulen skole bruker gjerne video i matpausen, i tillegg til lesing og andre aktiviteter.

Underveis i episoden stopper Ine Saga videoen for å snakke med elevene om det som skjer med familien som har flyttet til Stillehavet.

– Hva har de lært i dag da?

– Det skapte litt refleksjon rundt det at vi spiser forskjellige dyr i ulike land.

– Burde ikke matpausen være et pustehull fra skjermbruk?

– Det kan du si. Samtidig ser vi at hvis 25–30 elever skal sitte og snakke samme i et lite klasserom samtidig, så blir det ikke noe pusterom eller matro, sier læreren.

Lærer Ine Saga med klassen sin på Vaulen skole. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Vil ikke slutte med video

Blant foreldre er det delte meninger.

– FAU vedtok i fjor at man ønsker begrenset skjermbruk generelt, men vi har ikke tatt spesielt stilling til matpausene, sier FAU-leder Fay Veronica Kristensen ved Vaulen skole.

Men så langt er det ikke aktuelt å kutte ut video i matpausene på Vaulen, slik en annen skole i Stavanger har gjort, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Vi skal ikke ha skjerm hver dag, men noen elever trenger den lille pausen. De trenger å få lov til å hvile øynene på noen annet. Det er ganske krevende for noen å være i elevrollen. Det kan bli litt kaotisk å sitte med matboksen i en halv time når alle prater, sier rektor Gunn Reidun Tednes-Aaserød på Vaulen skole.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød er rektor på Vaulen skole. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

