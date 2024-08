Vil fjerne nettbrett i førsteklasse, men rektorer protesterer

– Nå skal alle stille og rolig ta opp iPaden sin. Legg den med eplet opp, sier lærer Torunn Langfeldt.

Elevene i klasse 2b ved Vassbonn skole skal ha norsk og de skal bruke nettbrettet.

Leo Lazreg (6,5) får hjelp fra klassekamerat Hennie Bjørnsen Hærgard (7) til å skrive inn en setning som starter med «Jeg kan ...».

Han taster inn «Jeg kan spille fotball» på nettbrettet.

Ved Vassbonn skole starter de med nettbrett fra 1. klasse. Da politikerne i kommunen ønsket å fjerne nettbrettet fra førstetrinn nektet flere lærere, og alle rektorene i kommunen, å godta planen.

Lærer Torunn Langfeldt bruker både tavle og skjerm i undervisninga. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Rektorene satte seg på bakbeina

Rektor ved Vassbonn skole, Ellen Aas, er en av dem som mener fjerning er en dårlig idé.

– Jeg tenker at det er de pedagogene som står i klasserommet som vet best hvilken undervisning som treffer elevene, og iPaden er en del av de verktøyene de bruker. Jeg tror undervisningen blir fattigere uten iPad, sier Aas.

Ellen Aas, rektor ved Vassbonn skole, Nordre Follo. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Men hva er det elevene kan gjøre nå som de ikke kunne ha gjort uten nettbrettet?

– Hvis de bare hadde hatt skrivebok kunne de ikke fått opplest egen tekst. De kunne heller ikke øvd på bokstaver og fått bokstavlyden opplest og de kunne heller ikke skrevet ord og fått ordet opplest.

Hun mener også at iPaden gjør det lettere å differensiere undervisninga, slik at elevene får tilpasset opplegg etter hvilket nivå de er på.

Burde førstetrinn bruke nettbrett i undervisninga? ja, internett er kommet for å bli ja, men de burde ikke ha med nettbrettet hjem nei, de har nok skjerm allerede Vis resultat

Valgløfte: Skjermfritt i førsteklasse

Høyre i Nordre Follo gikk til valg på å fjerne nettbrettet fra førsteklasse. De har fått med seg samarbeidspartiene Frp, Senterpartiet og Pensjonistpartiet, i tillegg til MDG.

– Da seksåringene begynte i førsteklasse så skulle de jo leke mer enn de skulle lære. Vi mente og mener at iPaden kunne være en hindring for det, at det ble for lite lek, og ønsket å se på muligheten for å ta den bort i førsteklasse, sier ordfører i Nordre Follo, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H).

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, ordfører (H) i Nordre Follo. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Hun har flertall i kommunestyret for å fjerne nettbrettet på første trinn, men da kommunedirektøren skulle utrede saken fikk politikerne et uventet svar:

Tilbakemeldingene fra et unisont rektorkorps og fra lærere på første trinn var at de frarådet å ta bort nettbrettet. Anbefalinga fra kommuneadministrasjonen ble å ikke fjerne nettbrettet for de yngste.

Høyre mente nettbrett kunne stjele tid fra lek. Her er barn fra klasse 2B ved Vassbonn skole ute og leker. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Men politikerne var ikke fornøyde med anbefalinga og sendte saken tilbake. Nå har de bedt om å høre flere stemmer, blant annet foreldre og elever.

– Det kan jo virke som om dere ikke er fornøyde før dere får en anbefaling om å fjerne nettbrettet for de minste?

– Nei, egentlig ikke. Det vi ønsker er et godt beslutningsgrunnlag og vi sendte saken tilbake fordi vi vil ha flere stemmer, sier ordføreren, før hun legger til:

– Det kan hende at vi snur.

– Hva sa du?

– Det kan godt hende at vi snur, sier Pind.