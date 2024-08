Syver (19) bruker ni timer på mobilen hver dag

Saken oppsummert Skjermbruken øker blant norske ungdommer. I 2022 viste det seg at 74 prosent av ungdom brukte mer enn tre timer daglig på skjerm utenom skoletiden.

88 prosent av befolkninga bruker sosiale medier.

Ungdommer bruker mobilen til å se serier, være på YouTube, sjekke Snapchat og Instagram, og kommunisere med venner.

Mange synes sosiale medier gjør det lettere å holde kontakt med venner, men det er også et press å være aktiv på disse plattformene.

Hjerneforsker Ole Petter Hjelle sier at skjermbruk kan være like farlig for helsa som røyking, fordi det fører til stillesitting, mindre søvn og mindre sosial aktivitet.

Mange ungdommer vil bruke mindre tid på mobilen, men syns det er vanskelig å redusere skjermbruken. Oppsummeringa er laga av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikra av NRKs journalister før publisering.

Pling. Nok et varsel på telefonen. Må bare sjekke.

Skjermbruken til barn og unge øker stadig, og 88 prosent av Norges befolkning bruker sosiale medier.

19 år gamle Syver Johnsen bruker rundt ni timer på mobilen hver dag. Han er på YouTube, ser serier, sjekker Snapchat og Instagram.

– Jeg ser på mer enn 12 timer som mye skjermbruk.

– Har du prøvd å redusere skjermbruken?

– Nei, egentlig ikke. Jeg gidder ikke.

– Slipper å kjøre til vennene mine

I 2022 viste det seg at 74 prosent av ungdom brukte mer enn tre timer daglig på skjerm utenom skoletiden. 28 prosent av dem brukte skjerm rundt fire til seks timer daglig, ifølge Bufdir.

19-åringen Syver Johnsen er ute og spiser sammen med kompisen sin. Selv om han ofte møter vennene sine fysisk, synes han sosiale medier gjør det lettere.

– Det er mye enklere, for da slipper jeg å kjøre bort til vennene mine, sier Johnsen.

Filip Finnøy bruker rundt fire til fem timer på mobilen, men har prøvd å redusere skjermbruken.

– Ja, i fjor lå jeg på rundt én time hver dag. Da var jeg veldig flink til å ikke se på YouTube eller Instagram.

Filip Finnøy mener det er lett å miste kontakten med venner hvis man ikke er på sosiale medier. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Selv om de begge mener det er et press å være på sosiale medier, er det også noe positivt.

– Vi har en gruppe på Snapchat der vi oppdaterer hverandre når vi skal ut og studere. Jeg synes det hjelper veldig med å holde kontakt med venner, sier Finnøy.

– Jeg bruker mobilen mellom fem til syv timer. Jeg møter vennene mine, men om vi ikke har planlagt noe å gjøre, så sitter vi på hver vår mobil. Emma Iselin Ekroll (15)

– Vi blir kjemisk hekta

En ny undersøkelse fra Medietilsynet viser at 37 prosent av barn og unge som bruker sosiale medier mener at de bruker for mye tid der.

Hjerneforsker Ole Petter Hjelle mener det er forventet at unge i dag skal ha en smarttelefon, og at man ville følt seg utenfor, annerledes og isolert uten.

– Det er helt åpenbart et press.

Ole Petter Hjelle er lege, hjerneforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. – Mange barn og unge sier de bruker sosiale medier mer enn de ønsker, men at det er vanskelig å la være. Foto: Høyskolen Kristiania

Han sier sosiale medier er designet for å distrahere oss vekk fra det vi egentlig holder på med, og over på deres plattformer.

– Når det plinger og noen liker et bilde vi har lagt ut, skiller vi ut dopamin i hjernen og vi føler oss bra. Vi blir rett og slett litt kjemisk hekta.

– Omtrent like farlig som å røyke

Hjerneforskeren mener at selv om er det er mye positivt med smarttelefonen, slik som at hverdagen blir enklere, så er det også farlige moment.

– Skjermbruk er stort sett stillesitting, og det er det jeg er bekymret for. Vi vet at stillesitting er omtrent like farlig for helsa som å røyke. Det stjeler tid fra andre aktiviteter.

Hvis man er på skjerm flere timer daglig så beveger man seg mindre, det påvirker den mentale helsen negativt, man sover mindre, og man er litt mindre sosialt aktiv, ifølge forskeren.

– Søvn, bevegelse og søvn er bærebjelkene for å utvikle seg normalt som barn og ung, og utrolig viktig for helsa resten av livet.

– Jeg går alltid rundt med mobilen. Jeg og vennene mine er mye sammen, men vi planlegger på snap. Hvis du slutter å svare folk så blir du ikke med, for det er jo der all planlegginga skjer. Aina Arsnukajeva (17)

– Hvis vi først møtes, sitter vi på telefonen

Psykolog, og medieforsker Mehri Agai ved Universitet i Bergen har forsket på digital frakobling blant unge. Alle ungdommene hun har snakket med forteller at de ønsker å koble av, men har et ambivalent forhold til det.

– De vil være produktive og til stede i hverdagen, og sier at mobilen er en tidstyv. De skroller og skroller, men husker ofte ikke hva de har brukt tiden på.

Men samtidig har de unge et stort behov for tilhørighet og de sosiale relasjonene som foregår på nett, ifølge Agai.

16 år gamle Maja Berget Søvik har bortimot seks timer skjermbruk de dagene hun har fri, og bekrefter det forskeren sier.

– Vi er født med skjermen foran oss, og er avhengig, sier Maja Berget Søvik, som syns det er vanskelig å redusere skjermbruken. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

– Jeg bruker Snapchat, Instagram, og jeg skroller mye på TikTok. Da kan jeg fort skrolle meg bort og fort glemme hva jeg har sett.

– For det meste snakker vi over sosiale medier, fordi mange ikke har energi til å finne på ting. Hvis vi først møtes personlig, så sitter vi på telefonen. Maja Berget Søvik

– Har du prøvd noen tiltak for å prøve å redusere skjermbruken?

– Ja. Jeg hadde bestemt meg for å kun ha to til tre timer med skjermbruk før, men det går veldig fort over til vanlige vaner igjen.