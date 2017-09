Helikopterpiloter frykter ulykke med droner på Preikestolen

– Jeg vet ikke hva som skjer hvis jeg treffer en drone når jeg flyr i 200 kilometer i timen, sier helikopterpilot Thomas Gausel Olsen i Helitrans til Stavanger Aftenblad.

– Nasjonale regler sier vi skal fly minst 150 meter over terrenget og like langt ut fra fjellet, men vi har selv valgt å doble disse avstandene, sier han.

Men er det mye skyer i området, flyr de nærmere Preikestolen. Gausel Olsen sier han ofte passerer droner flere hundre meter utenfor Preikestolen-platået.

Daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, Audun Rake, er kjent med problemet.

– Vi har akkurat laget fire forbudsskilt som skal settes opp en av de nærmeste dagene. To ved parkeringsplassene, ett på stien like før Preikestolen og ett ute på selve platået. Vi følger regelverket for bruk av droner, sier Rake.

Gausel Olsen sier at han og andre piloter har sett hundrevis av droner på Preikestolen i sommer.