18.45 opplyser den lokale energinettleverandøren Enida at strømmen skal være tilbake hos alle som har vært strømløse.

– Jeg fyrer i peisen. Så det er ikke kaldt, men det er kjipt å ikke ha strøm. Alt fra det å lage middag, til internett er jo borte, sier Erling Svensen på Eigerøy i Eigersund kommune i Rogaland.

Siden rundt 12.30 i dag har flere tusen innbyggere i Egersund vært uten strøm, etter at det var røykutvikling i to trafostasjoner.

Hele Eigerøy, hvor det bor rundt 2500 mennesker, har vært uten strøm i over seks timer.

I tillegg er det enkelte steder i Egersund sentrum, Hestnes, til Svåheia og Bjerkreim kommune som er uten strøm.

– Jeg ser noen lys ved Eigerøy bru. Ellers er alt annet av Egersund sentrum og Eigerøy helt mørkt, sier Svensen.

Erling Svensen er en av de flere tusen som satt i mørke hjem i ettermiddag. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Håper å få strømmen tilbake i kveld

Det skal ifølge daglig leder i Enida, Ørjan Voll være noen spenningstransformatorer som regelrett har eksplodert. En spenningstransformator er en elektrisk komponent, som kan trappe opp, ned eller overføre en strøm av strøm mellom kretsløp.

– Vi vet ikke årsaken enda, men vi mistenker at det kan ha kommet høye spenninger inn på linjene, sier han.

Det var røykutvikling i denne og en annen trafostasjon i Egersund som gjorde at store deler av kommunen var uten strøm lørdag ettermiddag og kveld. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Tre over linja

I tillegg til røykutviklingene i trafostasjonene, var det tidligere i ettermiddag også et strømbrudd i Bjerkreim.

– Omtrent samtidig som røykutviklingen i trafostasjonene, falt det et tre over linja i Bjerkreim i forbindelse med trefelling, sier Voll.

Dette ble imidlertid ved 14.30-tiden i dag fikset.

For Svensen gikk tiden med til venting.

– Hva skal jeg gjør? Jeg skulle ha vært i butikken, men der stod visst dørene halvåpne. Jeg er usikker på om det går an å handle der, sier han.

Strømmen er nå tilbake på Eigerøy.

Butikken sto stille

Innehaver av Spar Eigerøy, Stian Skogen, forklarer at de var uten strøm i rundt fire timer lørdag ettermiddag.

– Vi hadde et backup-system, men det varte ikke like lenge som strømbruddet. Det førte til at vi ikke kunne betjene kundene og ikke fikk noe salg, sier Skogen.

Heldigvis for Spar Eigerøy, kom strømmen tilbake i tide, slik at de slapp å kaste matvarer.

– Det var heldigvis innenfor i forhold til temperaturene på matvarene. Jeg har ikke vært med på et såpass omfattende strømbrudd i løpet av de 12 årene jeg har vært her, sier han.