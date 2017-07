Heftig konsertkrangel i Sandnes før Blink-festivalen

– Lik den ... bare i 2017 ...

Tommy Skjæveland viser frem en arrangementstillatelse fra 2016 og ber en av hans ansatte å finne den nyeste.

Han møter NRK på Banken pub i Sandnes og har med seg en stor bunke papirer. De fire siste årene har han hatt arrangementer i Langgata i Sandnes sentrum samme kveld som Blink-festivalen, og fikk innvilget søknaden i år også.

– Vi fikk først skjenkebevilling og så søkte vi kommunen 4. juli om å disponere arealet deres. Vi fikk ja med forutsetning om at vi ikke kom i konflikt med Blink-festivalen. Konflikt? Vi har jo arrangert dette i fire år. Derfor kontaktet vi ikke Blink, men de kontaktet oss da de så annonsen vår, sier Skjæveland.

Blink-festivalen er en av årets største begivenheter i Sandnes. Foto: Rebekka Bjerga / Nrk

Det viste seg at alt var ikke greit likevel.

Trakk tilbake

Skjæveland forklarer at ønsket hans er å arrangere en konsert med Stavangerkameratene som hovedtrekkplaster 28. juli. Han vil ha scenen i enden i gågate-delen av Langgata og stenge av deler av gata der publikum skal være. Det vil koste 150 kroner for billetter, og målet er å selge 2000 billetter. Blink-arrangørene reagerte da de så størrelsen på arrangementet, tidspunktet og plasseringen.

– Det Skjæveland har gjort tidligere har vært bra. Det har ikke vært en konflikt i det hele tatt, men det å samle 2000 folk og høy musikk midt i tv-sendingen, det er en utfordring, sier Blink-sjef Odd Langhelle.

– Og han hadde ikke spurt oss om det var greit.

Kommunen lyttet og trakk tillatelsen til Skjæveland tilbake. Noe som fikk Skjæveland til å reagere.

Blink-sjef Odd Langhelle Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Blink-festivalen er fin reklame for Sandnes, men du kan ikke utelate hele serveringsbransjen. Det er en byfest, da bør alle få lov til å delta, sier han.

Skjæveland sendte en omfattende klage til kommunen med argumenter.

Han forklarte at hovedartistene, Stavangerkameratene, skulle ikke på scenen før etter gratiskonserten med De Lillos på Blink var ferdig og etter NRK-sendingen var slutt i 21.30-tiden. Før det skulle musikken ha samme lydnivå som vanlig «utendørs musikk». Dermed ville de ikke forstyrre NRK-sendingen fra Blink.

Saken tok dermed en ny vending.

Nye vilkår

Skjæveland fikk ny tillatelse, men antall vilkår som måtte oppfylles var økt. Blant annet måtte konserten begynne klokken 22. Det han reagerer mest på er et vilkår om en 2,5 meter bred passasje gjennom konsertområdet.

– Det går jo ikke an å ha en betalkonsert. Folk kan jo bare gå gjennom passasjen og se. Tidligere har vi ikke fått stenge fortau og det gjør vi ikke, men hvordan skal vi kunne styre dette. Må folk gå fort for å ikke høre for mye musikk? spør Skjæveland.

– Kommunen virker mer interessert i de som har 3–4 dagers arrangementer enn de som jobber her 365 dager i året.

Kommunen på sin side mener vilkårene er rimelige.

– Dette er et privat arrangement som det søkes om i en offentlig gate. Det må ikke komme i konflikt med Blinkfestivalen eller butikkene i gata, sier kommuneadvokat Trond Øyvind Fjermestad-Svendsen.

Må holde gata åpen

Han forklarer at tanken bak passasjen, som Skjæveland reagerer på, er å holde paradegata Langgata åpen for gjennompasserende.

– Det kommer mange turister til Sandnes i forbindelse med Blink-festivalen og de skal kunne gå gjennom Langgata.

– Men folk utenfra vil kanskje reagere på hvorfor Blink-festivalen prioriteres? Det er snakk om to kommersielle arrangementer?

– Det er en vurdering som er gjort. Blink-festivalen har arrangert dette i mange år og er et innarbeidet arrangement i Sandnes som setter byen på kartet og derfor ønsker vi ikke å gi tillatelse til et annet arrangement som kommer i konflikt med Blink-festivalen, sier kommuneadvokaten.

Søksmål

Den forklaringen er ikke Tommy Skjæveland fornøyd med.

– Kan dette ende med at du avlyser arrangementet på grunn av dette?

– Det er totalt uaktuelt, sier han, men legger til at det også er uaktuelt å følge kravet om passasjen. Torsdag sendte han en ny klage til kommunen.

– Hvis dette står seg så blir det rettssak, noe som ingen er tjent med, sier Skjæveland.