Heder til handverkarar

Jørn Magne Flesjå frå Finnøy(bilete) og Leif Harald Jørmeland frå Hjelmeland har begge fått 75.000 kroner i stipend frå fylkeskommunen. Begge er tradisjonshandverkarar, og fylkeskommunen gjer stipenda for at dei skal utvikle seg fagleg innan bygnings- og fartøyvern. Flesjå skal bruka pengane til å få seg meir kunnskap og dokumentasjon av riggen på tradisjonsbåtar i Rogaland, mens Jørmeland skal lære seg lafteteknikk for å ta vare på gamle hus.