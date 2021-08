Det er høyt under taket inne i Bleikemyr bydelshus.

Rundt regnet 220 hvite tallerkener står rundt på bordene. Noen med salat, andre med pasta. Noen med den mer tradisjonelle brødskiven.

– Jeg har funnet en skive med smør og leverpostei. Det er ganske greit. Om det er noen som ikke får med seg mat på skolen, så har de jo mat her nå, sier Simon Berntsen Nesheim.

På heldagsskolen skal barna få måltid på skolen, i tillegg til å både ha fysiske og kulturelle aktiviteter. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Her er alle elevene fra 1. til 4. trinn ved Austrheim skole samlet til felles lunsj.

Det må man ha, når skolen er en del av et prøveprosjekt.

Haugesund er nemlig første kommune i landet til å teste heldagsskole.

Først i landet

Austrheim skole var best egnet til prosjektet. Kantina i bydelshuset er gjort om til skolekantine. Og andre deler av skolen er tilpasset heldagsskole-aktiviteter.

– Vi er det eneste landet, meg bekjent, som ikke har mat i skolen. Nå kombinerer vi det med leksehjelp og både et fysisk aktivitetstilbud og et kulturtilbud, sier Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn (Ap).

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn vil selge prøveprosjektet inn til sentrale myndigheter om det blir en suksess. Foto: Thomas Halleland / NRK

Tilbudet skal være obligatorisk, og det skal ikke koste foreldrene en eneste krone. Det blir ifølge Mohn det samme som å ha gratis SFO, men med mer innhold.

Skoledagen skal vare fra 08.30 til 15.00. I tillegg er det SFO før og etter skoletid.

Parallelt skal de kjøre et forskningsprosjekt, for å se hvilken virkning det har på elevene.

– Om det blir en suksess, vil vi selge dette inn til sentrale myndigheter, sier han.

Prosjektet skal vare i to år, og koster kommunen totalt rundt 13 millioner kroner. Det inkluderer oppgraderinger av skolen.

– Det er en billig investering i fremtiden. Vi vet at rundt 15 prosent av elever ikke spiser frokost før de går på skolen. For å få ned frafall og dyrke elevenes talenter, er mat en del av det vi må legge til rette for, sier Mohn.

Flere av barna prøvde både salat og pastasalat. Benedicte Jacobsen Aga syns det var spennende med større utvalg. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Vil ha med Stavanger

Han er klar over at det er begrensede svar de vil kunne få med et to år langt prøveprosjekt, og at de vil ha mange variabler de kan se på.

Derfor har han allerede vært i kontakt med Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) om å få til et lignende prosjekt også der, fra og med neste år.

Fordi Austrheim skole er først ute med å teste heldagsskole i Norge, finnes det ingen forskningsdata.

Ifølge Erling Roland, professor i pedagogisk psykologi ved læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS), ligger Norge midt på treet på internasjonale målinger av elevenes kunnskap. Dette gjelder også for de minste elevene.

– Og i og med at vi ikke har heldagsskole i Norge, indikerer det kanskje at den faglige gevinsten ikke er veldig stor, sier han.

Professor: – Positivt

Roland er i utgangspunktet skeptisk til heldagsskole. Han mener at dagens SFO-ordning er et bedre alternativ for små barn.

Professor i pedagogisk psykologi ved læringsmiljøsenteret ved UiS, Erling Roland, er i utgangspunktet skeptisk til heldagsskole. Forsøket til Haugesund, applauderer han imidlertid. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Løsningen til Haugesund kommune liker han imidlertid svært godt.

Roland mener at leksetrykket for mange barn og deres foreldre er veldig stort, og at det fort kan bli en stressfaktor.

– Det er en positiv idé å gjøre alle leksene på skolen. Det vil være til stor hjelp for mange foreldre og barn, sier han.

Selv om han mener dette vil kunne bli dyrt, tror han kommunen kan være inne på en løsning her.

– Klarer de å få gjort unna leksene, og i tillegg ha rom for lek, kan det bli veldig bra. Kvaliteten på SFO-ordningen varierer veldig mye rundt om i kommunene. Dette vil nok en heldagsskole kunne stabilisere.

Positive elever

Praten går blant elevene på Austrheim skole. Det å være med i et prøveprosjekt, som de første i landet, er spennende.

Simon Berntsen Nesheim syns ikke det er dumt å være på skolen to timer lengre enn vanlig.

– Jeg syns det er bra. Da får vi gjort leksene, og vi får vært med på aktiviteter. Det er på en måte lek blandet med skole. Jeg gleder meg ganske mye, sier han.