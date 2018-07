Har sendt inn mannskaper til fots

Mens brannvesenet venter på at helikopteret i Sauda får tillatelse til å lette, har de sendt inn mannskaper til fots for å få oversikt over omfanget av skogbrannen i Tengesdal i Suldal. De er ventet å komme frem i 20-tiden, opplyser brannvesenet.