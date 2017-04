Guttene som var savnet i Sirdal er funnet

– Guttene er funnet i god behold, øst for hytta de skulle til, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt.

De to guttene fra Ålgård skulle gå fra turistforeningshytten Børsteinen til Sandvatn mandag. Dette er en tur på 15–16 kilometer. Men da guttene ikke meldte fra at de var kommet fram til turistforeningshytten på Sandvatn kontaktet foreldrene politiet.

– Vi besluttet å sette i gang en leteaksjon etter de to guttene sent i går kveld. Mannskaper fra Røde Kors og Rovernes beredskapsgruppe sjekket ut de to turistforeningshyttene, og der var ikke guttene. Søket fortsatte i et par timer, sier operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt.

Turisthyttene Børsteinen og Sandvatn ligger i fjellområdet mellom Hunnedalen og Lysefjorden på fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Rogaland..

Funnet tidlig tirsdag morgen

Leteaksjonene etter to savnede gutter på 16 og 17 år startet opp igjen i morgentimene, tirsdag, og rett etter klokken sju kom beskjeden om at de var funnet.

Da befant de seg litt øst for Sandvatnhytta i fjellet mellom Hunnedalen og Lysefjorden. De to guttene var da i god behold.

Leteaksjonen

– Røde Kors søkte fra Sandvatn mot Børsteinen, mens Roverne startet ved Børsteinen og gikk mot Sandvatn. Det var bedre vær i området i morgentimene enn det var i går kveld og i natt. Det var bedre sikt og mindre vind, sier Jensen

Guttene ble beskrevet som fjellvante, og de har godt med utstyr. De hadde med soveposer, liggeunderlag, spader. De har også GPS, kart og kompass. De har tidligere vært på overnattingsturer, og har overnattet i snøhuler.

– Pårørende har sagt de ikke er veldig bekymret for guttene. Dette er to gutter i god form, og med gode kunnskaper om fjellet, sier Jensen.