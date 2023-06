Gressbrann i Bjerkreim

Brannvesenet har fått melding om gressbrann på Sundvor i Bjerkreim. Mannskaper fra Bjerkreim brannstasjon rykker ut.

– Det er snakk om et område på 20–30 kvadratmeter som brenner på samme sted det var brann for to dager siden, sier vaktleder Svein Arild Egeland i Rogaland brann og redning.