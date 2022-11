– Du kan spare mye penger på å ha vannmåler. Spesielt de som er godt voksne og bor i et stort hus, sier rørlegger Jakob Langlo Handeland.

Han er i ferd med å skifte ut en gammel vannmåler i en bygning i Sandnes sentrum med tre leiligheter og en butikk i første etasje.

Jakob Langlo Handeland skifter den gamle vannmåleren med en ny. De gamle måler ikke like godt brukt vannmengde som en ny. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Når vannmålerne blir litt gamle, måler de ikke så nøyaktig lenger. Da er det lurt å få inn en ny.

Strøm og renter drar opp prisen

En undersøkelse kommuneorganisasjonen KS har gjort, viser at mange kommuner kommer til å sette opp vann- og avløpsgebyrene neste år. Av kommunene som har svart, sier 40 prosent at gebyrene settes opp med 20 prosent.

Det interkommunale selskapet IVAR leverer vann-, avløp og renovasjonstjenester til Sandnes og elleve andre kommuner i Rogaland. De øker gebyrene til kommunene med 48 prosent neste år.

– Høye strømpriser og økte renter gjør at vi må sette opp gebyrene. Dessuten har vi brukt av et overskudd tidligere år for å holde vannavgiften nede. Det går ikke lenger, sier avdelingsleder for økonomi og anskaffelser i IVAR Jostein Karlsen.

Det er opp til kommunene hvor mye de vil øke gebyrene ut til sine innbyggere. I Sandnes øker gebyrene med 12,8 prosent.

For en familie på fire som bor i en enebolig på 175 kvadratmeter utgjør det 134 kroner i måneden, ifølge virksomhetsleder for vann-, avløp og renovasjon Trine Eide Fossmark.

Virksomhetsleder for vann, avløp og renovasjon i Sandnes kommune Trine Eide Fossmark sier folk er opptatt av at vann- og avløpsgebyrene stiger i kommunen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Når prisen går opp fra IVAR, så må vi også øke gebyrene hos oss. Men enkelte av våre kunder kan spare penger på å installere vannmålere.

Bare ti prosent av innbyggerne i Sandnes har vannmåler. På landsbasis er tallet 36 prosent.

Tror på økt etterspørsel

Med en vannmåler betaler abonnenten kun for vannet som brukes. Har du ikke vannmåler betaler du for hvor stor bolig du har. Sandnes kommune regner med at hver person i snitt bruker 60.000 liter vann i året.

– Vi har ikke merket så stor interesse for vannmålere til nå. Men når gebyrene øker, så tror vi interessen vil øke, sier Eide Fossmark.

Folk må selv betale for leie av vannmåler og installering.

– På sikt kan du tjene dette inn igjen.

– Hvem kan spare penger på å installere vannmåler i boligen sin?

– Det er voksne som ikke bruker så mye vann, og som bor i en stor enebolig.

Rørlegger Jakob Langlo Handeland tror også at interessen for å installere vannmålere øker, når avgiften går opp neste år. I snitt har firmaet han jobber i 25 vannmåler-oppdrag i måneden.

– Med vannmåler betaler du nøyaktig for det vannet du bruker.

Anne Marie Gautun Bomark jobber i butikken i bygget som har fått ny vannmåler med hjelp av Handeland. Hun vet ikke hvor mye vann hun bruker.

– Vi har ikke vannmåler hjemme i huset der jeg bor i Sandnes. Det er kanskje noe å tenke på nå når gebyrene øker, sier Anne Marie Gautun Bomark.

Hun bor i en stor enebolig sammen med mannen. Barna har flyttet ut.

Anne Marie Gauthun Bomark selger garn i et bygg som har fått seg ny vannmåler. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg tror vi hadde blitt mer bevisst på vannbruken hvis vi hadde hatt vannmåler. Vi jo fulgt med på strømmen, og konkurrert om hvor mye strøm vi bruker når prisen har vært så høy. Kanskje vi skulle gjort det med vann også?, sier Anne Marie Gautun Bomark.