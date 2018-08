Går til Red Bull Salzburg

Bryneguten Erling Braut Håland har signert for den austerrikske toppklubben Red Bull Salzburg. Han spelar likevel ut sesongen for Molde, før han frå januar 2019 reiser til Austerrike. Braut Håland har spelt 36 kampar for Molde og skåra 13 mål.