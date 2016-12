Frykter mange inkassokrav

Mange vil slite med lånene sine når den nye bomringen på Nord-Jæren kommer fra 2018. Nå sender flere politikere i Høyre, Folkeaksjonen Nei til Bompenger og Fremskrittspartiet et skriv til samferdselsministeren for påpeke konsekvensene av den nye bomringen. Bystyrerepresentant i Frp, Leif Arne Moi Nilsen, frykter at mange vil få inkassokrav dersom de ikke klarer ekstrautgifter på minst 30.000 kroner i året når innkrevingen starter.