Elleve dager over termin kom lillesøster Lerke. Den lille jenta på drøyt 4,5 kilo ble født ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

NYFØDT: Lille Lerke. Foto: Marte Skodje / NRK

«Mor, far og to barn»

Storebror Loke er nettopp blitt to år og den ferske tobarnsmoren er forberedt på hektiske dager.

– Jeg vet hvor mye arbeid det var å ha èn liten, og nå har vi to. Det er klart det blir travelt, sier Lorraine Tjensvoll.

29-åringen fra Varhaug på Jæren mener familien nå er komplett.

– Mannen har sagt han kunne godt tenkt deg å hatt tre barn, men jeg er litt mer sånn vi får se. Akkurat nå er bremsen på, sier Tjensvoll.

BABY: Lillesøster Lerke ble født 2. august. Foto: Marte Skodje / NRK

Fruktbarheten faller

Norske kvinner får stadig færre barn og på få år har fruktbarheten blant kvinner i spesielt Troms, Sogn og Fjordane og Rogaland falt kraftig. Etter babyboomen i Stavanger i 2010, har fruktbarheten for kvinner i oljefylket sunket med hele 15 prosent, viser tall fra SSB.

– Fram til 2010 hadde vi en stadig økning i fødselstall, det steg med 1000 fødsler på fem år, og så var det stopp, sier Oddrun Hompland, som er jordmorfaglig koordinator ved SUS.

JORDMOR: Oddrun Hompland er jordmor- og sjukepleiefaglig koordinator ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Foto: Marte Skodje / NRK

Rogaland troner imidlertid fortsatt på toppen av fødestatistikken i Norge, mens Buskerud er på bunn.

Får barn sent

Gitt at en ikke får innvandring, så bør kvinners fruktbarhetstall være på 2,1, for å opprettholde folketallet. I dag er landsgjennomsnittet for norske kvinner på 1,71 barn per kvinne.

– Når kvinner får barn sent, går fruktbarheten også ned, sier Erik Andreas Torkildsen, som er avdelingssjef og overlege ved Kvinneklinikken (SUS).

TRENDEN HAR SNUDD: I 2010 var det babyboom i Stavanger. Oljebyen hadde flest fødsler i landet. Foto: Marte Skodje / NRK

Oljefylket

Han tror at arbeidslivet i oljefylket Rogaland spiller en rolle.

– I dag er det mange kvinner i arbeid i Rogaland, som er høyt utdannet, og mange av dem venter lenge. Og da ser vi også at færre får barn, og at flere sliter med å få barn, sier Torkildsen.

AVDELINGSSJEF OG OVERLEGE: Erik Andreas Torkildsen ved Kvinneklinikken (SUS). Foto: Marte Skodje / NRK

Statistikken har naturlige svingninger, men alt tyder på at det totalt blir en fødselsnedgang også i år. Årets juni-tall i Stavanger er det laveste på nesten ti år.

– Det å ville ha barn, det å føde barn, det er ikke bare medisin. Det er jo kultur, sier Hompland.

For Lorraine Tjensvoll handler det ikke om hvor mange barn, men om å finne balansen mellom jobb og familie.

– Det viktigste for meg er å føle at jeg har tid til de ungene jeg har. Og også dette med økonomi, fordi det er jo dyrt å ha unger, sier hun.