Fortsatt på frifot etter trussel-hendelsen i Stavanger

Politiet har ingen mistenkte etter at to personer skal ha blitt truet med våpen like før 07.30 fredag morgen.

Det skal ha vært to maskerte menn som stod bak hendelsen. De to stakk fra stedet før politiet kom frem.

– Etterforskningen pågår, og per nå har vi ingen som er mistenkt eller siktet for forholdet, men vi har ingen grunn til å tro at hendelsen var tilfeldig, skriver politiadvokat Erik Engløkk i en pressemelding.

Det skal ha blitt avfyrt skudd på stedet, men ingen har blitt truffet. Politiet ber om tips i saken.