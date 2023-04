Fortsatt nei til havvind

Under en avstemning på Rødt sitt landsmøte søndag, skulle delegatene stemme over komiteens innstilling som åpner for elektrifisering av sokkelen ved bruk av havvind.

Resultatet av avstemningen ble et overveldende flertall mot - 128 delegater mot 59.

Dermed sier partiet fortsatt nei til havvind.

Rødt er i dag det eneste partiet på Stortinget som sier nei til alle former for vindkraft både på land og til havs.

Saken var under debatt lørdag kveld, og mange delegater peker på at å si ja til havvind vil være et brudd på arbeidsprogrammet som ble vedtatt for to år siden.

– La oss ikke dolke velgerne våre i ryggen. La oss ikke snike inn et ja til havvind i en uttalelse som bryter med arbeidsprogrammet vårt, framholdt en av delegatene.