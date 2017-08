Første skoledag for mange små

Lykke Hebnes Førre Gard skole Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Lykke Hebnes Førre tror det blir annerledes.

– Jeg gleder meg, det ble annerledes enn i barnehagen, for på skolen skal vi lære ting. Jeg skal og bli kjent med mange folk, sier Lykke.

Marthe Thorsvik skal begynne i 1C på Gard skole. Hun gleder seg også veldig.

– Det blir gøy. Vi skal lære ting, masse forskjellig. Jeg har kjøpt nytt pennal til skolestart, og ny ransel. Mormor var med og kjøpte pennal, så kjøpte jeg ransel med mamma og pappa, sier Marthe.

Marthe Torsvik er spent foran sin aller første skoledag på Gard skole i Haugesund. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det blir gøy å begynne på skolen, jeg får mange nye venner. Jeg skal lære masse andre ting, og kommer til å leke mye. Den største forskjellen fra barnehagen er at det blir mye større plass å leke på, sier William Østensjø, som begynte i første klasse på Gard skole i Haugesund i dag.

William Østensjø gleder seg til å lære gangetabellen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– I går da du skulle legge deg, hva tenkte du da?

– Det var veldig spennende, og det var gøy. Jeg tror alt sammen blir kjekt på skolen!, sier William. Han er klar for å lære mye nytt.



– Jeg skal lære gangetabeller, masse tall og mange bokstaver. Nå skal vi ikke bare tegne på en side av arket, men tegne på begge sidene.

Bjarte Nesheim er rektor på Gard skole. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han tror mamma og pappa er veldig nervøse.

–Det er jeg og, jeg er ganske…. kjempenervøse, sier William.

Også rektor Bjarte Nesheim mener første skoledag er en stor dag, aller mest for elevene, men også for de ansatte. I sin velkomsttale fortalte han at han både hadde vært hos frisøren i går, og at han hadde på seg det fineste slipset han hadde.