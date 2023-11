Forsker mener «generasjon prestasjon» har blitt feilstemplet

– Det kommer opp videoer og reklame om hvordan du skal være den perfekte deg og hva du skal gjøre med livet ditt. Karoline Sortland (17) Hun legger ikke skjul på at hun blir påvirket av sosiale medier og influensere. For det er ingen hemmelighet at det er mange unge som føler på det samme som Karoline. – Det er mye press fra samfunnet. Det kan jo få negative konsekvenser. Ida Malene Sydnes (18) – Man tenker at alle har perfekte liv og ender opp stressa fordi ditt liv ikke er perfekt, sier Ida Malene. – Jeg føler ikke på et så stort press. Kriadis Oddsdottir (16) – Men jeg tror det er andre som kjenner på et press om å være lik influensere for at du skal ha et godt liv. Simon Elias Bogen / NRK

Samfunnet vårt har vært inne i en endringsprosess de siste årene.

Digitalisering, sosiale medier og produktivitet.

Disse tre gjør mye godt, men det skaper også utfordringer.

Ungdomsgenerasjonen i dag har fått prestasjons-merkelappen. Det kan virke som de er mer opptatt av å prestere og gjøre det godt på mange områder – i forhold til tidligere generasjoner.

På videregående skoler har rundt 40 prosent jenter og 15 prosent gutter svart at de opplever press på minst to områder i livet. (Ekstern lenke).

– Kan tilbakevises

Men det er langt ifra alle unge som føler på dette prestasjonspresset, ifølge NOVA-forsker og leder for Ungdata-senteret, Anders Bakken.

– Forestillingen om at vi hadde en hel generasjon som opplever press kan vi tilbakevise. Til en viss grad så er det litt blåst opp, sier Bakken.

Anders Bakken er forsker hos Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met. Han tror mange bærer på en feiloppfatning om at de fleste unge i dag har et stort prestasjonspress. Foto: Tom Balgaard

Han understreker at det er mange unge som føler på et stort press – og underbygger dette med undersøkelser.

Da ungdommer ble spurt svarte 17 prosent i Ungdata-rapporten for 2022 at de opplevde så mye press den siste uka at de hadde problemer med å takle det.

Men han mener unge – i mange tilfeller – har blitt skjært over én kam.

– Man glemmer at det er mange ungdommer som ikke kjenner så mye på press også, sier han.

Flere jenter enn gutter

Undersøkelsene fra Ungdata viser tydelig at gutter føler på langt mindre press og stress enn jenter:

– Det er stress å føle på press. Nicklas Taranger (16) – Jenter bryr seg kanskje mer om hva andre tenker. – Alt går ganske smud. Ole Kristian Huglen Pedersen (15) – Grunnen er nok at jeg ikke føler det er så mye stress på skolen for øyeblikket. – Jeg bryr meg ikke så mye. Da blir det ikke noe press. Henrik Myge Kvale (16) – Jenter bryr seg nok mer om karakterer og sånn. Simon Elias Bogen / NRK

Livsråd på sosiale medier

Videregåendeelev Karoline har selv opplevd såpass mye press at hun har slitt med å håndtere det.

Karoline kjenner ofte på press - i likhet med mange andre på hennes alder. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Det sier hun kommer fra folk på sosiale medier som kommer med tips og råd og presset hun føler på skolen og fra samfunnet generelt.

– Du får jo lyst til å følge de rådene du får på sosiale medier.

Rådene hun snakker om kan for eksempel være knyttet til trening, helse og sosialliv.

Men videoer som denne under er det spesielt mye av, og rådene som kommer kan være totalt forskjellig fra video til video:

Råd som dette er overalt på TikTok. Skjermopptak Fearless Mindset, 21. november 2023. Du trenger javascript for å se video. Råd som dette er overalt på TikTok. Skjermopptak Fearless Mindset, 21. november 2023.

En medieskapt definisjon

Psykolog og filosof Ole Jacob Madsen er enig med forsker Bakken. Han har skrevet en bok om nettopp «generasjon prestasjon».

Der hevder han at deler av denne generasjonsoppfatningen er medieskapt.

– Det ble en populær forståelse av ungdom på midten av 2010-tallet fordi ressurssterk ungdom som slet var lettere tilgjengelig å skrive om for media.

Psykolog og filosof Ole Jacob Madsen. Han er også professor i kultur og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Tor Stenersen

Han sier saker om disse ungdommene var mer populære og klikkvennlige.

Ungdommene var også flinkere enn andre til å sette sine problemer på agendaen i for eksempel sosiale medier, ifølge Madsen.

Men han mener ikke generasjon prestasjon er en myte heller:

– Mange opplever jo stress og press knyttet til det å skulle prestere på skolen. Det er knyttet til bekymringer for å komme inn på rett videregående skole og høyere utdanning, sier han.

– Grunn til bekymring

Tove Gundersen er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hun sier det ikke er noen tvil om at unge har et prestasjonspress i dag.

– For en del vil press blomstre i møte med perfekte presentasjoner fra eksempelvis influensere. Vi kan lett føle oss utenfor når vi ser fellesskap vi ikke får ta del i, sier hun.

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen. Foto: Thomas Bjørnflaten

Hun viser til ferske tall i FHIs folkehelserapport.

– Blant jenter i 2022 hadde 29 prosent av videregåendeelevene et høyt nivå av psykiske plager. Andelen har økt jevnt siden 2010, sier Gundersen.

Hun sier prestasjonspresset de unge kjenner på har en sammenheng her.

– Tallene gir grunn til bekymring, og er en indikasjon på at strukturene rundt barn og unge gir for mye belastning.

Begrenser tiden på sosiale medier

Både Karoline og Ida Malene prøver å begrense tiden de bruker på sosiale medier.

Det er for å unngå innhold som reklamerer for hvordan de skal leve «det perfekte liv».

For det er mye innhold der ute som går på nettopp det.

Og det mener de to kan være skadelig for generasjonen.