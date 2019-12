Forlenger varetektsperioden

En av mennene som er siktet for medvirkning til drap på Sigbjørn Sveli (44), som ble funnet død på Rægestranden, er varetektsfengslet i ytterligere fire uker. Han ble første gang fengslet i to uker, mens de to andre siktede ble varetektsfengslet i fire uker.