Forlater kattene før sommerferien

– Det er altfor mange kattunger som blir født nå rundt sommertider. Folk reiser på ferie og tenker at en katt klarer seg selv, men det gjør den ikke, sier Elin Herlofsen, styremedlem i organisasjonen Lucas.

Rogaland topper listen over verstinger i Norge når det gjelder dumping av kjæledyr før ferien. Dyrevernsorganisasjonene på Nord-Jæren har over 600 katter i fosterhjem eller på senter for hjemløse katter. Nå er kapasiteten nesten helt sprengt.

Katten Uno ble tatt hånd om av dyrevernsorganisasjonen Lucas etter at han havnet på gaten. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er en veldig tragisk skjebne, og vi brenner for at det i 2017 burde iverksettes bedre tiltak, sier Herlofsen.

Bør merke alle katter

Senest i dag, onsdag, var Dyrebeskyttelsen for Nord-Jæren på kattejakt ved et kjøpesenter i Hillevåg i Stavanger. Organisasjonen har mottatt flere rapporter om løskatter i området.

– Det vi faktisk får inn er bare toppen av isfjellet. Det er veldig mange hjemløse katter som lever rundt omkring i distriktet, sier Egil Heine Strand, leder i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren.

Egil Heine Strand er leder i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, som nå har sprengt kapasitet på grunn av antallet hjemløse katter. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Venstre-politiker Jan Erik Søndeland mener det må komme et krav om merking av katter for å få bedre kontroll over bestanden i regionen.

– Både katter som har en eier og de som ikke har det burde merkes, i tilfelle de skulle forsvinne. I tillegg må vi samarbeide på tvers av kommunegrenser, for katter kjenner ikke grenser, sier Søndeland.

Stort nasjonalt problem

Dyrebeskyttelsen Norge har 30 lokalavdelinger i hele landet, fra Finnmark i nord til Mandal i sør. Alle disse opplever sprengt kapasitet i sommermånedene fra mai til august. Ifølge daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlback, er det store mørketall på antall familiedyr som dumpes.

– I 2016 hjalp Dyrebeskyttelsen Norge rundt 6000 dyr fordelt på alle lokalavdelingene, og problemet er stadig økende. I tillegg får vi mange henvendelser som vi dessverre ikke har kapasitet til å ta oss av, sier Dahlback.

Hun legger til at de som ringer inn truer med å ta livet av dyrene dersom Dyrebeskyttelsen Norge ikke tar seg av dem. Det er heller ikke bare katter som dumpes når ferien står for dør.

– Det har blitt et problem at folk også setter ut smågnagere som marsvin og hamstere, eller kaniner. Vi har også fått meldinger om høner som har blitt observert vandrende rundt, sier Dahlback.

Dyrepoliti i Norge er hittil kun en prøveordning i Sør-Trøndelag og Rogaland. Det er Mattilsynet, i samarbeid med politidistriktene, som tar seg av brudd på dyrevelferdsloven. Alvorlige lovbrudd kan bli politianmeldt, og noen bli ilagt gebyr som følge av mindre alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.