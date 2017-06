Solgte syke rasekatter

I løpet av et år solgte kvinnen fra Buskerud sju syke katter til fire forskjellige kjøpere, ifølge dommen fra Drammen tingrett.

Wenche Dølbakken fra Elverum var blant dem. Hun kjøpte Maine Coone-kattene «Redbull», «Bitteliten» og «Hank von Heaven» til 20.000 kroner.

Wenche Dølbakken kjøpte flere syke katter av den dømte kvinnen. Foto: Privat

Men kattene var ikke friske og måtte avlives.

– Det var noen tårevåte dager. Jeg husker nesten ikke bilturen hjem fra veterinæren, sier hun.

Kjøpte stempel på Nille

Kattene som ble solgt, hadde ikke blitt vaksinert. De hadde lungebetennelse og caliciviruset, et virus som primært forårsaker infeksjoner i de øvre luftveiene. Sykdommen er uhelbredelig i den forstand at katten vil bære med seg smitten selv om den framstår som frisk.

Den dømte kvinnen hadde kjøpt et stempel på Nille og klarte med dette å forfalske signaturen til en veterinær, står det i dommen.

Kvinnen er dømt til fengsel i 75 dager og må betale fire kattekjøpere en erstatning på totalt 78.016 kroner. Under rettssaken erkjente hun seg delvis skyldig etter tiltalen.

Hennes forsvarer, advokat Espen Wangberg, mener straffen var noe streng.

– Men min klient ønsket å bli ferdig med saken, og det ble derfor ingen anke, sier han.

Kvinnen er også tidligere dømt for trygdebedrageri og forfalskning av en politiattest.

Dølbakken fikk avlivet alle sine 13 katter. Ifølge henne ble de smittet av de nye kattene. Foto: Privat

Avlivet 13 katter

Wenche Dølbakken oppdaget at ikke alt var som det skulle med katten «Redbull» dagen etter kjøpet.

– Den var tynn og pottetett. Vi tok den med til dyrlegen, og der viste det seg at dokumentene ikke var ekte. Etter hvert ble de andre kattene dårlige også, sier hun.

Alle hennes 13 Maine Coone-katter ble avlivet, og Dølbakken avviklet oppdrettsvirksomheten sin.

Under rettssaken i vår la aktor dermed ned påstand om at Dølbakken skulle tilkjennes 150.000 kroner i erstatning.

Men ettersom det ikke var lagt ved veterinæruttalelse for at det var «Redbull» som var skyld i at hele besetningen måtte avlives, fikk Dølbakken erstatning på 20.000 kroner.

– Sjekk med veterinær

President i Den norske veterinærforening, Torill Moseng. Foto: NRK

Sykdommene kattene hadde, er veldig smittsomme og kan være veldig ubehagelig for dem, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.

Hun råder kjøpere til å gjøre grundige undersøkelser før de skaffer seg et dyr.

– Dyr skal ikke selges hvis de er syke. All behandling av dyr hos veterinær skal journalføres, så dette kan man sjekke. Dersom noe er uklart, så ta kontakt med veterinæren som står som signatur på attesten, sier Moseng.

Katter vaksineres i mindre grad enn hunder regelmessig, og konsekvensene kan bli store dersom de ikke får den forebyggende behandlingen, advarer hun.

– Det kan bety smerte, lidelse og unødvendig sykdom og behandling for dyrene. I verste fall fører det til at de må avlives.