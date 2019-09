FNB-medlemmer melder seg ut

15 medlemmer i Klepp FNB melder seg ut av partiet etter at sentralstyret omgjorde eksklusjonen av listetopp Aina Larsen Grude. I en pressemelding skriver styreleder Geir Morten Øvestad at vedtaket betyr slutten for lokallaget til FNB i Klepp.