Flytrafikk stanset i Sør-Norge

En feil i radarsystemet fører til at all flytrafikk i Sør-Norge er stanset. Fly som er i lufta blir styrt via et reservesystem, opplyser lufthavnsjef Anette Sigmundstad ved Avinor ved Stavanger lufthavn Sola. All flytrafikk blir stanset inntil feilen i radarsystemet Natcom er funnet. Flypassasjerer skal møte til vanlig tid, og forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap, sier Sigmundstad.

– Radarsystemet som kontrollerer luftrommet til Oslo lufthavn Gardermoen og Stavanger lufthavn Sola fungerer ikke som det skal. Det er det såkalte NATCOM NATC-systemet som er nede, sier pressevakt Øystein Løwer i Avinor til VG.