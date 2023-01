Fly omdirigert til Stavanger

SAS sin avgang, SK305, fra Haugesund til Oslo måtte rutes om og lande i Stavanger. Etter avgang fra Haugesund lufthavn fikk ikke flyet opp landingshjulene. – Flyet sirklet en stund over flyplassen, som er prosedyren, men da hjulene ikke gikk opp, så bestemte de seg for å fly til Stavanger. Der er det teknikere på plass som kan rette feilen, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund. Det var 93 personer ombord i flyet. SAS forteller at de jobber med å finne billetter til dem.