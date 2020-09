Fjord Line permitterer eller sier opp rundt 200 ansatte

– 2019 var et rekordår for oss både når det gjelder omsetning og resultat, og vi var store optimister for 2020. Dessverre snudde alt med covid-19, sier administrerende direktør Rickard Ternblom i Fjord Line.

Det er ansatte både på land og om bord i båtene som må mister jobben. Det største kuttet i antall ansatte skjer ved oppsigelser.

– Ansatte i Norge blir permittert, mens ansatte i Danmark og Sverige blir sagt opp fordi det ikke finnes tilsvarende permitteringsordninger der.

Godstrafikken ikke nok

Selv om Fjordline har økt godstrafikk, så har antall reisende sunket med 70 prosent.

– Fraktdelen står bare for 15–20 prosent av vår omsetning, det er passasjerene vi lever av, sier Ternblom.

Selskapet står likevel på trygg økonomisk grunn, etter et rekordår i 2019. I vår var også Fjordline gjennom en stor refinansiering som bedret likviditeten med 700 millioner kroner ifølge direktøren. Derfor tilpasses driften.

– Denne situasjonen kan vare lenge, for med smitteverntiltak som krever sosial distansering, så har ikke reiselysten innfunnet seg slik vi håpte tidligere i sommer.

Direktøren regner med at denne situasjonen vil vare minst fram til neste sommer.