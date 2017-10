Fisker reddet fra havarert båt

En sjarkfisker er plukket opp av redningshelikopter vest for Åkra på Karmøy. Fiskeren skal være i relativ god form. Sjarken ligger igjen etter at den forliste på Kleppskjeret vest for Åkra. Redningsskøyte, redningshelikopter og andre båter i området kom raskt til når fiskeren fikk varslet om forliset over VHF og Mayday.