Far dømt for vold mot spedbarn

Barnefaren ringte ambulansesentralen og hevdet at han hadde vært uheldig da han skulle skifte bleie på sønnen.

Den to måneder gamle babyen hadde fått et spiralbrudd i skaftet av venstre lårbein.

Fra babyens røntgenbilde.

Faren sa at beinbruddet skjedde da han løftet begge beina på sønnen for å ta av bleien mens han lå på ryggen, og at det ene beinet glapp.

Sykehuset mente skaden var uforenelig med farens forklaring.

Han ble pågrepet av politiet noen timer senere.

Den medisinske sakkyndige hevdet at babyens bein må ha blitt vridd med en viss kraft, og retten mente faren handlet impulsivt.

Retten la til grunn at barnefaren var sliten kvelden før skaden ble påført. Han kom hjem om ettermiddagen etter å ha jobbet overtid begge dagene i forkant.

Han overtok da begge de to små barna i familien siden barnas mor også jobbet skift.

Barna var mye syke i forkant av voldshendelsen, og foreldrene hadde mange våkenetter bak seg.

Avslørende sms-er

I bevisbedømmelsen har retten lagt vekt på sms-er som ble sendt mellom mor og far bare timer før hendelsen:

Kl. 20.25 fra far:

«Dette e siste gang eg e hjemma me .... Å viss ikkje du kan gota d så får d t helvette bare ver! Eg komme t å kvela den ongen der. D e bare ett spm om korti. Eg ska holda meg t du komme hjem sånn du ikkje trenge å ble stressa. Men dette e faen aller siste gang!»

Kl. 20.28 fra mor:

«Hørre du deg skjøl? Du ska holda deg te eg komma. hjem????? Men hvis det e sånn det skaver så kan mekje ver samen. Det e uaktuelt att du ska konna jobba å ver ude å gjør ting å eg ska sitta inne å ha han 24/7.»

Kl. 20.37 fra far:

«Men eg klare ikkje den ongen. Å eg klare faen ikkje å roa meg ner heller når han skrige så jævli. Men då får me faen bare je han t någen så kan ta vare på han. For eg klare d ikkje.»

Problemer med sinnemestring

Barnefaren har i lang tid strevd med å takle sinne. Han ble utredet i 2012 og fikk da diagnosen «uspesifisert personlighetsforstyrrelse». Psykiaterne vurderte ham som ustabil og med impulsive personlighetstrekk.

Han oppsøkte distriktspsykiatrisk senter i 2015 etter at han hadde knust to biler og en pc i sinne. Han ba da om hjelp fordi han mente det var dyrt å reparere og erstatte alt han ødela.

I retten hevdet mannen at hans ukontrollerte sinne bare går ut over materielle ting.

I tillegg til fengselsstraffen på ett år ble han dømt til å betale sønnen 50.000 kroner i oppreisning.