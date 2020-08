Familie på bilferie i grønt land koronasmittet

– Det var en familie som var på bilferie i et grønt land i Europa. De er smittet. To av dem er syke og innlagt på sykehuset. Den tredje er ikke syk, men har testet positivt, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midtgarden, i en pressebrief som begynte klokken 10.30.

De innlagte er i 50- 60-årene, opplyser Midtgarden.

– De ble innlagt på grunn av pusteproblemer. Jeg kjenner ikke til at de er på intensiven. De ble innlagt i går, så dette er noe som vurderes fra dag til dag.

Midtgarden holder pressebriefen sammen med direktøren for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Totalt 143 smittede

Midtgarden opplyser også at det er to smittede til fra Stavanger. En av dem bor i Oslo, mens den siste er en person som befinner seg i et grått land.

– Vi er bekymret for at han kan være smittet før han avreise. Da kan vi ha en situasjonen der vi ikke vet hvor smitten har oppstått. Vi smittesporer nettverket hans.

– Med disse nye tilfellene er vi nå oppe i 143 smittede i Stavanger, sier ordfører Nessa Nordtun.

Sykehuset i Stavanger har ikke hatt innlagte pasienter med korona siden 2. juli. Før dette var den forrige innleggelsen 18. april. 54 pasienter koronasmittede pasienter har vært innlagt siden 10. mars. Fire av disse har dødd.

Stenger sykehjem

– Vi ser at den tross alt begrensede smitten, er reiserelatert. Derfor har vi tidligere kommet med en anbefaling til pårørende at de ikke besøker sine kjære før ti dager etter hjemkomst fra reise, sier Fosse.

Kommunen har onsdag innskjerpet disse reglene.

– Nå er det satt opp stopp-plakater for alle som har vært i et grønt land eller vært på steder som har mye smitte i Norge. Det vil ikke stå vakter og stenge sykehjemmene, sier Fosse.

– I tillegg har vi for halvannen uke siden innført obligatorisk testing for våre helsepersonell som har vært i grønne land. De skal testes før de gjeninntrer arbeidet.

