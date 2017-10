Falt fem meter

En 22 år gammel mann falt fem meter fra en bro på Bryne, like før klokken tre i natt. Det var en politpatrulje som observerte mannen som klatret på broa over Arne Garborgsveg, og ble vitne til at mannen glapp taket og falt. Mannen får behandling for lettere skader ved Stavanger universitetssjukehus. – Tilstanden hans er stabil, sier Caroline Aspelund som er kommunikasjonsrådgiver ved SUS.