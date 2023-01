Færre kjøper papiraviser: – Nesten alle løssalgsavisene blir kastet

– Papir er ut. Mellom 70 og 90 prosent av avisene vi får inn her, blir sendt tilbake. Det går like dårlig for blader, sier kjøpmann Rolf Endsjø hos Narvesen på Arnageren i Stavanger.

– Hvor lenge kommer dere til å selge aviser?

– Så lenge de selger papiraviser, så regner jeg med at vi i Narvesen selger det. Det er den eldre garde som kjøper papiraviser.

Endsjø har vært i denne Narvesen-butikken i fire år. Det har vært den travleste aviskiosken i Stavanger.

Utviklingen er tydelig. Salget av papir går nedover, mens prisene går oppover. Og ikke nok med det:

– Noen ganger ler vi. Vi må ikke holde avisen opp mot lyset, for da ser du rett igjennom den. Så tynn er den.

Bak disken ligger nye aviser som skal returneres. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Prisen på avispapir er doblet

Rogalands Avis tar nå konsekvensene av at salget av papiravisen stadig går nedover. Fra neste uke halverer de antall papirutgaver i uken. Fra seks til tre.

– Alternativet er verre. Vi være der brukerne og leserne er, og de er ikke så ofte på papiravisen lenger, sier sjefredaktør Bjørn Sæbø.

Det er flere aviser som har gjort, og skal gjøre det samme som Rogalands Avis. Det gjelder blant andre Fredriksstad Blad og Oppland Arbeideravis. Det er blitt for dyrt med papiraviser.

– Kostnadene til avispapir har doblet seg på et års tid. Distribusjonen har blitt mye dyrere. Så fikk vi også et kutt i pressestøtten på 6 millioner kroner rett før jul. Vi var nødt å gjøre noe.

De ansatte i Rogalands Avis har kurset trofaste lesere, for å beholde de som abonnenter når en større del av innholdet bare blir digitalt.

Salgssjef Sekarias Hakin i Rogalands Avis hjelper mangeårig abonnent Ingebjørg Solbakken. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg lurte på om jeg skulle si opp avisen da jeg fikk vite at papiravisen kommer ut bare tre dager i uken. Men så fant jeg ut at jeg heller får prøve å tilpasse meg, sier Ingebjørg Solbakken.

Hun er av de trofaste leserne av avisen som er på kurs for å finne frem i e-avisen og på nett.

– Jeg trenger hjelp for å finne frem, og det får jeg her. Jeg har hatt avisen i alle år. Nå er jeg pensjonist og koser meg med avisen til frokost hver morgen.

Tror papiravisen overlever

Opplaget for norske papiraviser har gått jevnt og trutt nedover i snart 30 år. Mange har spådd at papiravisen ikke kommer til å overleve.

– Jeg hadde trodd at vi skulle klare å holde liv i papiravisen litt lenger, men nå går utviklingen veldig fort. Heldigvis har vi andre plattformer å tilby vårt innhold på, sier Sæbø.

– I de fleste redaksjoner finnes det nå planer for hva de gjør med sin papirutgave etter at kostnadene har steget så mye.

Sjefredaktør Bjørn Sæbø i Rogalands Avis her til høyre, hjelper Arvid Åserød (fra venstre) og Leif Førland både med å opprette passord og finne frem både på nettsidene og på e-avisen som lages hver dag. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I Mediebedriftenes Landsforening er de ikke overrasket over at flere aviser nå kutter ned på antall papirutgaver i uken. Det er en ventet utvikling.

Informasjonsansvarlig i Mediebedriftenes Landsforening Trine Ohrberg Foto: Mediebedriftenes Landsforening

– Da vi ba norske medieledere spå trender for 2023, så var det nettopp endring av papirfrekvens mange trakk frem, sier informasjonsansvarlig Trine Ohrberg.

– Dør papiravisen?

– Det tror jeg blir veldig lenge til. Papiravisen er veldig viktig for mange, men jeg tror papiravisen vil komme i en annen form enn vi er vant til fremover. Jeg tror det viktigste er hvordan norske mediehus skal nå sine brukere.

På Narvesen i Stavanger er ikke Endsjø like optimistisk.

– Kurven går en vei. Det er kostnader med å trykke de opp og distribuere de også. Ikke er det miljøvennlig heller. Det er trist, men det er utviklingen. Nesten alle løssalgsavisene blir kastet.